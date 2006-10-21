Первый канал покажет бой Ковалев – Канело в прямом эфире 2 ноября

Первый канал будет транслировать бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории Сергея Ковалева против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканца .

По информации Первого канала, эфир начнется в 6:50 по мск. Поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Для Ковалева это уже третий поединок в этом году. Россиянин вернул себе титул чемпиона победив Элейдера Альвареса, и этим летом защитил пояс отправив в нокаут британца Энтони Ярда.

Альварес в 2019 сражался лишь раз против Даниела Джейкобса. Тогда Сауль победил судейским решением и объединил титул чемпиона мира по версии WBA, WBC и IBF в среднем весе.

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