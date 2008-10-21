Реклама 18+

Роналду, Мбаппе, ван Дейк, тер Стеген и Бензема – среди номинантов на «Золотой мяч»

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Ливерпуль высшая лига Голландия Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Серхио Агуэро лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм Золотой мяч Уго Льорис Джорджиньо Вейналдум Роберт Левандовски Душан Тадич Пьер-Эмерик Обамеянг Марк-Андре тер Стеген Сон Хын Мин Роберто Фирмино Вирджил ван Дейк Садьо Мане Бернарду Силва Донни ван де Бек Трент Александер-Арнолд Килиан Мбаппе Алиссон Френки де Йонг Маттейс де Лигт Футбол

Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч».

В первой пятерке претендентов оказались нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»), форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Френки де Йонг («Барселона»), вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм») и хавбек Душан Тадич («Аякс»).

Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитник Донни ван де Бек («Аякс»), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и голкипер Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»), вратарь Алиссон («Ливерпуль»), защитник Маттейс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал») и хавбек Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити»), нападающий Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), форварды Роберт Левандовски («Бавария») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Также 2 декабря будут вручены женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья