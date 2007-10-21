Перес готовит трансфер Мбаппе летом, поэтому «Реал» никого не купит в январе, если кто-то из игроков не покинет команду

Президент Флорентино Перес хочет приобрести нападающего «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает As.

По информации источника, некоторые из тренеров «Реала» считают, что состав команды необходимо усилить зимой, приобретя либо Кристиана Эриксена из , либо Бруну Фернандеша из «Спортинга», либо Донни ван де Бека из «Аякса».

Перес не согласен с этой точкой зрения и сфокусирован на приобретении Мбаппе. Он не хочет терять время и деньги в январе. Поэтому мадридский клуб не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, если команду не покинет кто-то из нынешних ее футболистов.

Перес низко оценивает вероятность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Кроме того, сообщается, что он может быть приобретен только для того, чтобы осчастливить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Также сообщается, что хавбек Иско может уйти из «Реала», потому что не получает достаточного количества игровой практики перед Евро-2020, в котором хочет принять участие. По информации источника, главными претендентами на Иско стали «Манчестер Сити» и , которые готовы взять его в аренду.