Василий Уткин: «Зениту» поможет если не ВАР, то вор, если не вор, то хер»

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о победе над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Дорогие мои, крупные победы никогда и никому ничего не доказывают сами по себе. Даже если они достигнуты в финале крупного турнира и встречались команды, игру которых между собой все давно ждали.

Так было, например, в середине 90-х, когда «Милан» Капелло вынес «Барселону» Кройффа в финале Лиги чемпионов со счетом 4:0. О чем это, собственно говоря, нам рассказало? Только о том, что футболисты «Барселоны» накануне круто отметили свое чемпионство.

«Зенит» разгромил со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о «Зените»? Собственно говоря, ничего.

Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

«Ростов» и до сих пор в этом чемпионате матчи проваливал. Это бывало и более локально, не с таким счетом и не на фоне завышенных ожиданий. Это и не бывало после паузы на матчи сборных. А у «Ростова» довольно много футболистов уезжают в сборные. Поэтому что сделать, так бывает. Хотя как человек, который симпатизирует «Ростову», я очень разочарован.

Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики «Зенита». Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не ВАР, то вор, если не вор, то хер.

Имею в виду, конечно, не грубое слово, а старинное название буквы «х» в русском алфавите. Как, допустим, буква «з» называлась «земля». А когда-нибудь, возможно, будет называться «Зенит», если до сих буквы назывались словами, то вы бы, ребята, пролоббировали, конечно. И еще с твердым знаком на конце. Найдется чему сработать, понимаете. Найдется.

Для меня все равно наиболее важно, что то место, куда ваш клуб высыпал наибольшее количество денег, а именно приобретение , оказалось пустотой. Он не поможет вам в групповом этапе Лиги чемпионов, для чего он и брался. Его еще и лечили, оказывается, неправильно. Придется перелечивать теперь.

Для меня все равно гораздо важнее то, что парень, которого вы взяли в команду за 50 тысяч рублей для того, чтобы научить как себя вести аффилированный с нужными структурами «Оренбург», чтобы знали свое место. Чтобы и «Оренбург», и «Рубин», и футболист знали свое место.

Ну вот футболист проиграл конкуренцию в составе, хотя мог играть в команде, где его ждали, где он был нужен, где он, скорее всего, получал бы игровое время. Сейчас этого всего нет, контракт у него большой, никому он не нужен. То его хотели забрать бесплатно, а теперь хотят продать за какие-нибудь копья. И поедет он в «Сочи» или еще куда-нибудь.

Если, конечно, не сопьется. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что Сутормин, конечно, парень надежный. Он не для того шел к своему успеху, чтобы вот так вот все херить. Херить в русском языке означает «перечеркивать крест-накрест». Если не верите, почитайте Николая Семеновича Лескова. Это русская классика, повесть называется «Соборяне», – сказал Уткин.

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