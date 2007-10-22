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Тарасенко в матче с «Колорадо»: 3-й гол в сезоне, 2 передачи, первая звезда

Теги Сент-Луис Колорадо НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1). 

Россиянин набрал 3 (1+2) очка, поучаствовав во всех шайбах «блюзменов». Гол стал для него 3-м в текущем сезоне. Результативная серия Тарасенко продлилась до 5 матчей. 

Всего он провел на льду 16 минут 1 секунду (4:17 – в большинстве, полезность «+2»). Забил единственным броском в створ, также применил 4 силовых приема.

В 9 матчах сезона на его счету стало 10 (3+7) очков. 

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