Главный тренер Леонид Слуцкий, объединявший свою академию с «Ротором», рассказал о проблемах в сотрудничестве с волгоградским клубом.

– Чтобы заявиться в ФНЛ, нужна была академия.

– Ну это почти правда, потому что губернатор (Волгоградской области Андрей Бочаров – прим. Sports.ru) был не в курсе, что там нужно для заявок в ФНЛ, поэтому 9 мая на финале Кубка России мы с ним встретились, и он предложил объединить проекты.

Дальше переговоры ушли уже в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей – прим. Sports.ru), они берут на себя официальные соревнования. Я сказал: с меня методика, вы не трогаете тренировочные процессы, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделал экипировку, тем более у меня есть контракт с Nike.

Выяснилось, что клубу не нужны четыре возраста и три тренера – они остаются за пределами «Ротора» – значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

Дальше начался самый трэш! У меня уже не было выхода. В клубе понимали, что стадион, на котором академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда – губернатор посодействовал. Этот стадион перешел «Ротору». И мне деваться некуда – нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Они мне выкатили аренду 100%!

Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30%, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100% аренды.

Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты – 25 тысяч рублей.

Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Она все блюла. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию – за мои деньги, это даже не обсуждалось. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50% зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий!

В Голландию, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не по федеральным стандартам (всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями – прим. Sports.ru).

Они стали требовать: на турнир ребята едут только под названием «Ротор». Я говорю: «С хрена ли?» Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счет, они должны ехать как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще?

Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Хрен с ним.

Но когда они сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на «Ротору» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку... То есть они мне великодушно позволили мои деньги занести им на счет и ими пользоваться. Тут я сказал: «Баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским (гендиректор «Ротора» – прим. Sports.ru) и этой гребчихой!» И, естественно, вывел проект.

Спасибо губернатору – предоставил поле на стадионе «Городище» на год бесплатно, – сказал Слуцкий в шоу «КраСава».