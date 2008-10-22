Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА-2019, перенес операцию в связи с разрывом мениска. Он пропустит до 8 недель

Форвард «Нового Орлеана» перенес артроскопическую операцию в связи с разрывом мениска правого колена.

Ожидается, что 1-й номер драфта-2019 пропустит от 6 до 8 недель.

О проблеме с правым коленом Уильямсона стало известно на прошлой неделе. «Пеликанс» тогда не сообщали подробностей случившегося. Предположительно баскетболист получил повреждение в предсезонной встрече с «Сан-Антонио».

Уильямсон считается восходящей звездой НБА. Не проведя в лиге ни одного официального матча, он уже заключил долгосрочное соглашение с производителем энергетических напитков Gatorade, а также стал представителем Jordan Brand, Panini и NBA 2K.

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