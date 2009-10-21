Перес контактирует с Моуринью по поводу его возвращения в «Реал» (El Chiringuito)

Бывший главный тренер «Реала» может вновь возглавить клуб.

После поражения от «Мальорки» (0:1) в президент мадридцев Флорентино Перес контактировал с португальцем по поводу его вероятного возвращения в королевский клуб, сообщил журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito.

Моуринью, который возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, готов снова работать с командой.

После 9 туров текущего сезона команда занимает в таблице примеры 2-е место, отставая от «Барселоны» на одно очко.

Ранее сообщалось, что Перес намерен приобрести зимой полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, тогда как нынешний главный тренер мадридцев настаивает на трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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