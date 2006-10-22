и «Атлетико» пришли к неформальному мирному соглашению по делу , сообщают El Mundo и As.

Каталонский клуб согласился выплатить 15 миллионов евро в качестве компенсации за раннее начало переговоров с французом. «Атлетико» не будет выкладывать в публичный доступ переписку агента Гризманна с «Барсой».

Стоит отметить, что «Барселона» также получила потенциальное право первого выкупа сразу пяти игроков «Атлетико», в том числе Хосе Хименеса и . Впрочем, чтобы «Барса» получила право выкупа, потребуется как минимум три вещи: желание самого игрока уйти из «Атлетико», устраивающая мадридцев сумма и желание продавать игрока.

Кроме того, оба клуба отрицают, что выплаченная сумма имеет отношение к делу Гризманна.

Напомним, что Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро – такой стала его опция выкупа с 1 июля. До этого она составляла 200 млн евро, именно в этот период каталонцы начали переговоры с игроком.