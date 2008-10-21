«МЮ» сдержал «Ливерпуль», осечки «Краснодара» и ЦСКА, СКА проиграл 3-й матч подряд и другие новости утра

1. «Краснодар» в 13-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Динамо», терпящим бедствие, и отстал на два очка от «Локомотива» и «Зенита», возглавляющих таблицу РПЛ. ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», пропустив на 83-й минуте, и откатился на пятое место.

«Крылья» одержали третью победу подряд, обыграв «Оренбург», было жарко – Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку. «Арсенал» не забил 2 пенальти в игре с «Сочи» (Джанаев!) и продлил серию без побед до шести матчей.

2. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата Англии. Команда Клоппа впервые в сезоне не выиграла в АПЛ после восьми побед на старте (с учетом прошлого сезона прервалась серия из 17 побед), но все еще опережает «Ман Сити» на 6 очков. «МЮ» не может выиграть в шести матчах подряд и идет 13-м в АПЛ.

3. Встреча российских экспертов с WADA по вопросу изменений в базе московской лаборатории перенесена на неопределенный срок.

4. СКА проиграл 3-й матч подряд в КХЛ, уступив «Спартаку», прервавшему серию из трех поражений. «Металлург» впервые в сезоне выиграл два матча подряд. «Барыс» победил «Витязь», «Нефтехимик» выиграл в Риге.

5. «Интер» и «Сассуоло» выдали концерт (4:3) в 8-м туре чемпионата Италии, Лукаку сделал первый дубль, да еще и парашютист приземлился прямо на поле. «Милан» дома не взял три очка в игре с «Лечче» (2:2) в дебюте тренера Пиоли и остался на 12-м месте, выдав худший старт в Серии А за 7 лет. «Сампдория» в первом матче при Раньери сыграла вничью с «Ромой» (0:0).

6. Четвертый гол Панарина в сезоне не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером» (2:3). Овечкин забросил 6-ю шайбу, набрав очки в 7-й игре подряд. Другие результаты игрового дня в НХЛ – здесь.

7. Рублев выиграл ВТБ Кубок Кремля, отдав в финале Маннарино всего 4 гейма. Россиянин взял первый титул за 1,5 года и дебютирует в топ-30. Павлюченкова проиграла Бенчич в финале в Москве. Маррей в Антверпене завоевал первый титул за 1,5 года и первый – с металлическим бедром, через 9 месяцев после протезирования.

8. «Монако» Головина победил «Ренн» в чемпионате Франции и поднялся на 14-е место в Лиге 1. В клубе из княжества зажигают Бен-Йеддер и Слимани.

9. Уэльс победил Францию в 1/4 финала Кубка мира по регби-2019, уступая за 5 минут до конца матча, Япония проиграла ЮАР.

10. Тарантино не изменит сцену с Брюсом Ли в «Однажды в Голливуде». Фильм не покажут в Китае.

11. Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Дженоа». Он фаворит. A tutti avanti Massimo Carrera!

12. MotoGP. Маркес выиграл Гран-при Японии, Куартараро стал вторым и завоевал титул новичка сезона, Довициозо – третий, Росси сошел.

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