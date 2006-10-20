Протоиерей РПЦ: «Всю жизнь – «Зенит», «Спартак», выпили, баня, рыбалка. Ну хоть в храм зайди!»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу российских мужчин, болеющих за футбольные клубы.

Протоиерей обратился к теме футбола из-за звонка зрительницы, которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.

«Всю жизнь – , «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», . И это что – жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака».

Ну ты по улицам ходишь – храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай!

Нельзя ж только «Зенит», Спартак», – сказал отец Димитрий в программе «Беседы с батюшкой» в эфире телеканала «Союз».