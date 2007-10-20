Аленичев о Кононове: «Критиковать тренера можно, но не так изуверски. Это было уничтожение»

Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе тренера в московском клубе.

— У коллеги ситуация хуже. Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.

Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА? ЦСКА проиграл «Лудогорцу» 1:5, но я не слышал, чтобы болельщики оскорбляли Гончаренко. Не было негатива со стороны руководства, никаких интервью не было.

Есть болельщики, которые понимают футбол так: «Спартак» должен выигрывать всегда! Многие люди до сих пор живут в середине 90-х, когда мы действительно редко проигрывали.

Но пришли другие времена. Посмотрите, как выросли многие команды! «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар, «Ростов», тот же «Арсенал» — почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые.

Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдет в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?

– Вы сочувствуете Кононову, понимаете его?

– Олег Георгиевич сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку». Разве игра «Краснодара» – не рука Кононова? Или игра «Арсенала», из которого он ушел в «Спартак»? Кононов знает философию атакующего футбола, она ему близка.

Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу. И еще раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики «Спартака» должны задуматься, – сказал Аленичев.