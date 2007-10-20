Маррей выиграл титул ATP через 9 месяцев после протезирования бедра

Трехкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей, в финале турнира в Антверпене обыгравший трехкратного чемпиона «Шлемов» Стэна Вавринку 3:6, 6:4, 6:4, взял 46-й титул в карьере и первый – с февраля-2017.

32-летний Маррей, не игравший с середины 2017-го, в январе перенес протезирование тазобедренного сустава и планировал завершить карьеру на «Уимблдоне». Операция и восстановление после нее, однако, прошли лучше, чем ожидалось, и он вернулся в тур этим летом.

Завтра в рейтинге ATP из-за пределов топ-350 Маррей вернется в топ-130.

В послематчевом интервью на корте Маррей, который в ближайшее время в третий раз станет отцом, пошутил, что за два года, что он провел дома, его семья выросла, поэтому ему «надо снова начать ездить, пока это не вышло из-под контроля».

34-летний Вавринка, в 2017-м перенесший две операции на коленях, играл во втором финале с тех пор и боролся за первый титул (всего – 17-й).