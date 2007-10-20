«Краснодар» отстал от «Локо» и «Зенита» на 2 очка и занимает третье место в РПЛ

«Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.
«Быки», набрав 27 очков, занимают третье место в таблице, отставая от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 2 очка.
«Динамо» не побеждает в шести матчах Премьер-лиги подряд. У команды три поражения и три ничьих, 11 очков и 15-е место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «ВТБ-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 3 Морозов, 1:1 – 35 Мартынович.
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Динамо –
Шунин, Морозов, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Рауш, Каборе, Нойштедтер, Шиманьски (Мигел Кардозу, 82), Ордец, Игбоун, Панченко (Хильемарк, 57).
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Краснодар –
Сафонов, Спайич, Петров, Мартынович, Стоцкий, Ольссон (Камболов, 72), Вильена, Намли (Фернандеш, 66), Сулейманов, Берг (Уткин, 76), Ари.
- Предупреждения:
- Спайич (17), Берг (32), Игбоун (33), Рыков (45), Каборе (54), Нойштедтер (72), Рауш (81), Сулейманов (87).