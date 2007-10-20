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«Краснодар» отстал от «Локо» и «Зенита» на 2 очка и занимает третье место в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Мартынович Григорий Морозов Футбол

«Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Быки», набрав 27 очков, занимают третье место в таблице, отставая от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 2 очка.

«Динамо» не побеждает в шести матчах Премьер-лиги подряд. У команды три поражения и три ничьих, 11 очков и 15-е место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».

Динамо – Краснодар 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
20 октября, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Морозов, 1:1 – 35 Мартынович.
ДинамоШунин, Морозов, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Рауш, Каборе, Нойштедтер, Шиманьски (Мигел Кардозу, 82), Ордец, Игбоун, Панченко (Хильемарк, 57).
КраснодарСафонов, Спайич, Петров, Мартынович, Стоцкий, Ольссон (Камболов, 72), Вильена, Намли (Фернандеш, 66), Сулейманов, Берг (Уткин, 76), Ари.
Предупреждения:
Спайич (17), Берг (32), Игбоун (33), Рыков (45), Каборе (54), Нойштедтер (72), Рауш (81), Сулейманов (87).

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