«Краснодар» отстал от «Локо» и «Зенита» на 2 очка и занимает третье место в РПЛ

«Динамо» дома сыграло вничью с (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Быки», набрав 27 очков, занимают третье место в таблице, отставая от лидирующих «Локомотива» и «Зенита» на 2 очка.

«Динамо» не побеждает в шести матчах Премьер-лиги подряд. У команды три поражения и три ничьих, 11 очков и 15-е место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар».

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