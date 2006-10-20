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Сульшер о голе Рэшфорда: «Фол? Без шансов, мы же не в баскетбол играем»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Мартин Аткинсон видеоповторы Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал эпизод с голом команды в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

Мяч Маркуса Рэшфорда был засчитан судьей Мартином Аткинсоном после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Фол? Без шансов, мы же не в баскетбол играем», – сказал Сульшер.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports

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    49%
  • Надо было засчитать гол Мане
    4%
  • В обоих случаях судья был прав
    30%

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