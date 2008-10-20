«МЮ» – «Ливерпуль» – 0:0. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет с «Ливерпулем» в матче 9-го тура АПЛ.
В стартовый состав мерсисайдской команды вернулся восстановившийся вратарь Алиссон. Ворота «МЮ» защищает Давид Де Хеа, участие которого было под вопросом.
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший травму голеностопного сустава в матче с «Лестером», не попал в заявку. Форвард «Юнайтед» Антони Марсьяль, не игравший с конца августа, начал матч на скамейке запасных.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра, Фред, Магуайр, Рэшфорд.