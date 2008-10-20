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«МЮ» – «Ливерпуль» – 0:0. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Давид Де Хеа Мохамед Салах Антони Марсьяль Алиссон Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет с «Ливерпулем» в матче 9-го тура АПЛ.

В стартовый состав мерсисайдской команды вернулся восстановившийся вратарь Алиссон. Ворота «МЮ» защищает Давид Де Хеа, участие которого было под вопросом.

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший травму голеностопного сустава в матче с «Лестером», не попал в заявку. Форвард «Юнайтед» Антони Марсьяль, не игравший с конца августа, начал матч на скамейке запасных. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра, Фред, Магуайр, Рэшфорд.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Ориги, Фирмино.

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