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Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку

Теги Зенит Крылья Советов Александр Анюков премьер-лига Россия судьи Оренбург Василий Казарцев Андреа Чуканов Футбол

В конце матча 13-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1) произошла потасовка между игроками. 

В результате защитник «Крыльев» Александр Анюков получил прямую красную карточку за толчок плечом игрока «Оренбурга» Андреа Чуканова.

37-летний защитник получил первую прямую красную карточку в карьере. Ранее Анюкова удаляли, но за две желтые карточки.

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» обслуживал арбитр Василий Казарцев.

В следующем туре РПЛ «Крылья» сыграют с «Зенитом».

Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч Премьер»

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