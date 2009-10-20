Встреча российских экспертов с WADA по вопросу изменений в базе московской лаборатории перенесена на неопределенный срок

Встреча российских экспертов и представителей Всемирного антидопингового агентства ( ) по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории перенесена с 23 октября на неопределенный срок.

Об этом сообщил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

«Как вы знаете, российский ответ пришел на прошлой неделе, он рассматривается экспертами. Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена.

Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили. Они хотят проанализировать ее должным образом.

Сейчас мы ждем, когда они скажут нам, сколько времени это займет. Даты я не знаю, ее мне должны сказать эксперты. Боюсь, что нам остается только ждать», – сказал Тэйлор.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

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