Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Сассуоло», «Милан» играет с «Лечче»

В 8-м туре Серии А «Лацио» поделил очки с «Аталантой» (3:3), «Наполи» победил «Верону» (2:0), «Ювентус» был сильнее «Болоньи» (2:1).

В воскресенье «Интер» играет с «Сассуоло» на выезде, «Сампдория» примет «Рому», а «Милан» будет противостоять «Лечче».

Чемпионат Италии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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