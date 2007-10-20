Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Сассуоло», «Милан» играет с «Лечче»

В 8-м туре Серии А «Лацио» поделил очки с «Аталантой» (3:3), «Наполи» победил «Верону» (2:0), «Ювентус» был сильнее «Болоньи» (2:1).
В воскресенье «Интер» играет с «Сассуоло» на выезде, «Сампдория» примет «Рому», а «Милан» будет противостоять «Лечче».
Чемпионат Италии
8-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 20 октября, 16.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 20 октября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 20 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 19 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 23 Муриэль, 0:2 – 28 Муриэль, 0:3 – 37 Гомес, 1:3 – 69, пенальти Иммобиле, 2:3 – 70 Корреа, 3:3 – 90, пенальти Иммобиле.
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Лацио –
Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто, Корреа, Милинкович-Савич, Марушич (Габаррон, 46), Иммобиле.
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Аталанта –
Голлини, Масьелло (Кьер, 74), Паломино, Толои, Хатебур, Госенс, Гомес, Фройлер, Малиновский, Пашалич (де Рон, 60), Муриэль (Иличич, 66).
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Малькюи, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье (Мертенс, 76), Юнес (Зелиньски, 65), Милик (Льоренте, 81).
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат (Тутино, 81), Велозу, Лазович, Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 52), Стемпиньски (Ди Кармине, 60).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 19 Роналду, 1:1 – 26 Ларангейра, 2:1 – 54 Пьянич.
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Ювентус –
Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 73), Бернардески, Игуаин (Дибала, 82), Роналду.
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Болонья –
Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Джемаили, 82), Сванберг (Ольсен, 80), Орсолини, Сориано, Сансоне (Сантандер, 80), Паласио.
- Предупреждения:
- Сансоне (22), Рабьо (29), Бентанкур (70), Ларангейра (84), Бани (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.