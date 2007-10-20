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Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Сассуоло», «Милан» играет с «Лечче»

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В 8-м туре Серии А «Лацио» поделил очки с «Аталантой» (3:3), «Наполи» победил «Верону» (2:0), «Ювентус» был сильнее «Болоньи» (2:1). 

В воскресенье «Интер» играет с «Сассуоло» на выезде, «Сампдория» примет «Рому», а «Милан» будет противостоять «Лечче». 

Чемпионат Италии

8-й тур

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – СПАЛ
Дата проведения
20 октября, 16.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Торино
Дата проведения
20 октября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Рома
Дата проведения
20 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Дженоа
Дата проведения
20 октября, 19.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Лечче
Дата проведения
20 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Фиорентина
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Аталанта 3:3 (0:3, 3:0)
Дата проведения
19 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Муриэль, 0:2 – 28 Муриэль, 0:3 – 37 Гомес, 1:3 – 69, пенальти Иммобиле, 2:3 – 70 Корреа, 3:3 – 90, пенальти Иммобиле.
ЛациоСтракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто, Корреа, Милинкович-Савич, Марушич (Габаррон, 46), Иммобиле.
АталантаГоллини, Масьелло (Кьер, 74), Паломино, Толои, Хатебур, Госенс, Гомес, Фройлер, Малиновский, Пашалич (де Рон, 60), Муриэль (Иличич, 66).
Предупреждения:
Марушич (27), Пароло (32), Лулич (49), Голлини (58), Толои (60), Милинкович-Савич (80), Иммобиле (90).

 

Наполи – Верона 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
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Голы:
1:0 – 37 Милик, 2:0 – 67 Милик.
НаполиМерет, Малькюи, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье (Мертенс, 76), Юнес (Зелиньски, 65), Милик (Льоренте, 81).
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат (Тутино, 81), Велозу, Лазович, Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 52), Стемпиньски (Ди Кармине, 60).
Предупреждения:
Кулибали (4), Лазович (15), Гюнтер (54), Фараони (66), Зелиньски (83), Мертенс (90).

 

Ювентус – Болонья 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
19 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Голы:
1:0 – 19 Роналду, 1:1 – 26 Ларангейра, 2:1 – 54 Пьянич.
ЮвентусБуффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 73), Бернардески, Игуаин (Дибала, 82), Роналду.
БолоньяСкорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Джемаили, 82), Сванберг (Ольсен, 80), Орсолини, Сориано, Сансоне (Сантандер, 80), Паласио.
Предупреждения:
Сансоне (22), Рабьо (29), Бентанкур (70), Ларангейра (84), Бани (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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