ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», пропустив на 83-й минуте

сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

Московская команда открыла счет в первом тайме, но упустила победу – на 83-й минуте забил форвард «Уфы» Вячеслав Кротов.

Набрав одно очко, армейцы догнали в турнирной таблице «Ростов» и «Краснодар». У «быков» при этом остается игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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