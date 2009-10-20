ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», пропустив на 83-й минуте

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура РПЛ (1:1).
Московская команда открыла счет в первом тайме, но упустила победу – на 83-й минуте забил форвард «Уфы» Вячеслав Кротов.
Набрав одно очко, армейцы догнали в турнирной таблице «Ростов» и «Краснодар». У «быков» при этом остается игра в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 октября, 14.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Пуцко, Табидзе, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 74), Неделчару, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 62).