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ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», пропустив на 83-й минуте

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Уфа Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

Московская команда открыла счет в первом тайме, но упустила победу – на 83-й минуте забил форвард «Уфы» Вячеслав Кротов.

Набрав одно очко, армейцы догнали в турнирной таблице «Ростов» и «Краснодар». У «быков» при этом остается игра в запасе.

 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Уфа – ЦСКА 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
20 октября, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Ахметов, 1:1 – 83 Кротов.
УфаБеленов, Терентьев (Круговой, 68), Пуцко, Табидзе, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 74), Неделчару, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 62).
Предупреждения:
Терентьев (41), Фомин (66).

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