Дзюба разорвал «Ростов», Тедеско стартовал с ничьей, победа «Барсы» и провал «Реала», Хабиб и Конор зарубились в твиттере и другие новости утра

1. «Зенит» в главном матче субботы уничтожил «Ростов» (6:1), Артем Дзюба стал королем вечера: сделал хет-трик – первый в этом сезоне РПЛ – и отдал две голевые. «Спартак» не смог забить «Рубину» в первом матче при Тедеско, но хотя бы прервал серию из 5 поражений подряд в РПЛ. «Урал» победил «Тамбов», который после матча расстался с Александром Григоряном.

2. «Барселона» выиграла 4-й матч Ла Лиги подряд (11 забитых, 1 пропущенный) и вышла на первое место (Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одном матче за каталонский клуб). «Реал» мог вернуть лидерство, но влетел «Мальорке», потерпев первое поражение в чемпионате в этом сезоне. «Атлетико» также допустил осечку, упустив победу в игре с «Валенсией». Все результаты дня – тут.

3. КХЛ. ЦСКА был сильнее «Трактора», «Салават» выиграл «зеленое дерби», «Торпедо» отыгралось с 1:3 по ходу 3-го периода и победило «Йокерит». Все результаты дня – здесь.

В матче «Салавата» и «Ак Барса» Зарипов вступил в стычку с Умарком, Майоров и Воронков подрались.

4. Умер бывший российский теннисист, полуфиналист US Open-1993 Александр Волков.

5. «Манчестер Сити» выиграл у «Пэлас», «Челси» победил «Ньюкасл», а «Тоттенхэм» вытащил ничью с последней командой АПЛ. Все результаты дня – тут.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль». Вывеска по-прежнему кажется перспективной, хотя команда Сульшера болтается в одном очке от зоны вылета, забив в трех последних матчах один гол, а «красные» одержали 8 побед в 8 турах. В прошлом сезоне на «Траффорде» была нулевая ничья. Смогут ли манкунианцы прервать победный спурт «Ливерпуля» или продолжат путешествие к чемпионшипу? Зарядить можно даже на самый невероятный исход: ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и играйте без всякого риска!

6. Американская фигуристка Брэди Теннелл выиграла короткую программу на Skate America, Щербакова с падением – 4-я, Туктамышева – 5-я. В соревнованиях пар победил китайский дуэт Чэн – Ян, Павлюченко и Ходыкин – 2-е.

7. В Бундеслиге «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» поделил очки с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» обыграла гладбахскую.

8. Международный союз биатлонистов аннулировал результаты Маргариты Васильевой. В итоге женская сборная России лишилась шестой квоты на Кубке мира-2019/20. Кроме того, IBU сообщил, что Союз биатлонистов России выполнил только 6 из 12 условий восстановления.

9. В Серии А «Ювентус» одолел «Болонью», «Наполи» победил «Верону», «Лацио» и «Аталанта» выдали горячие 3:3.

Криштиану Роналду опять забил: у него 25 голов в 38 матчах чемпионата Италии, быстрее были лишь Монтелла, Роналдо, Милито и Шевченко.

10. В НХЛ Ковальчук и Наместников забили третьи голы в сезоне, «Сент-Луис» проиграл 4-й матч подряд. Результаты игр – здесь.

11. В полуфинале ВТБ Кубка Кремля российский теннисист Андрей Рублев обыграл двукратного чемпиона Марина Чилича. В финале предстоит встреча с французом Адрианом Маннарино.

12. «Витесс» Леонида Слуцкого набрал 23 очка в 10 турах чемпионата Голландии, установив новый клубный рекорд.

13. 🏉 Кубок мира по регби-2019. 1/4 финала. Англия обыграла Австралию, Новая Зеландия одолела Ирландию.

14. Пишут, что «Милан» хочет пригласить Пепа Гвардиолу и назначить Марка Овермарса спортивным директором. Впрочем, у обоих крепкие отношения с нынешними клубами.

15. Зарплатный бюджет клубов Восточной конференции КХЛ – 10,45 млрд рублей, у «Магнитки» – 1,5 млрд.

16. «Спартак» не пустил журналистов «СЭ» в пресс-ложу на матч с «Рубином». Им вручили билеты на «Джокера».🤡

Цитаты дня.

Гвардиола о календаре Boxing Day: «Может, вещатели – фанаты каких-то клубов. Это бизнес, плевать на игроков».

Виталий Мутко: «Я за Дзюбу болею, фанатею. Он станет лучшим бомбардиром сборной России». (Что после этого сделал Дзюба – см. выше.)

Хабиб назвал Конора алкашом, тот ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска».

Карпин про 1:6 с «Зенитом»: «Первый тайм – избиение младенца. Словно играла команда детско-юношеской школы против мужиков».