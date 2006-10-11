Россия раскромсала Шотландию, Малком выбыл до зимы, Путин поддержал идею фонда для финансирования клубов и другие новости утра

1. Сборная России не оставила камня на камне от шотландцев в отборе к Евро – 4:0. Лидирующая в группе Бельгия забила 9 мячей Сан-Марино и решила вопрос с путевкой, Казахстан проиграл Кипру.

Россия довела свою серию до 6 побед с общим счетом 21:1. Осталось не проиграть Кипру или набрать 2 очка в других матчах, чтобы успешно завершить отбор.

Дзюба забил уже 8 мячей в квалификации и уступает только израильтянину Захави. Также Артем обошел Павлюченко по голам за сборную. До рекорда Кержакова всего 7 мячей.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

В других группах Хорватия разгромила Венгрию, Голландия с трудом победила Северную Ирландию. Левандовски сделал хет-трик в ворота Латвии, забив в 7-м матче подряд, и у него 18 голов в 14 играх сезона. Просто лучший!

2. Иранские болельщицы посетили матч мужской сборной впервые после Исламской революции. В присутствии дам хозяева забили 14 голов Камбодже, Азмун сделал хет-трик. Дзюба может о таком лишь мечтать… Шомуродов и сборная Узбекистана тоже неплохо провели свой матч отбора к ЧМ-2022, Йемен разгромлен.

3. Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира.

4. В Нижнем Новгороде заседал Совет по развитию физической культуры и спорта. Путин поддержал идею фонда для финансирования футбольных клубов: «Такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят». Также президент заявил, что требования WADA к России выполняются в полном объеме.

5. Хавбек «Зенита» Марки… Малком перенес операцию на бедре и не сыграет до зимней паузы.

6. Наша постоянная рубрика «Помоги «Спартаку» найти тренера». Ответа от Тедеско ждут уже сегодня.

7. Тренер Адиев объявил об уходе из «Ахмата», не проработав и полмесяца. Он вошел в штаб Шалимова 30 сентября.

8. В НХЛ дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения, Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Гусев, Анисимов и Абрамов забили по голу. Все результаты – здесь.

9. В КХЛ СКА обыграл «Автомобилист», «Авангард» победил «Амур». «Металлург» после поражения от «Адмирала» пошел на серьезные меры и уволил вице-президента Величкина, работавшего в клубе чуть ли не 30 лет. Впрочем, это еще не официальная информация все же.

10. В баскетбольной Евролиге 15+8 от Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию», «Реал» обыграл «Маккаби».

11. На Кубке мира по волейболу в четверг Россия проиграла Японии, Бразилия победила США. А прямо вот этим утром россияне встречаются с итальянцами.

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