🥉 Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2019

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

На прошлом чемпионате мира у российских гимнасток не было индивидуальных медалей.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт, Германия

Женщины

Индивидуальное многоборье

1. Симоне Байлс (США) – 58,999

2. Тань Цзясинь (Китай) – 56,899

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 56,399

4. Элизабет Блэк (Канада) – 56,232

5. Нина Дерваэль (Бельгия) – 56,033

6. Элизабет Зайц (Германия) – 55,999

22. Лилия Ахаимова (Россия) – 51,465