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🥉 Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2019

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. 

На прошлом чемпионате мира у российских гимнасток не было индивидуальных медалей. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт, Германия

Женщины

Индивидуальное многоборье

1. Симоне Байлс (США) – 58,999
2. Тань Цзясинь (Китай) – 56,899
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 56,399
4. Элизабет Блэк (Канада) – 56,232
5. Нина Дерваэль (Бельгия) – 56,033
6. Элизабет Зайц (Германия) – 55,999
22. Лилия Ахаимова (Россия) – 51,465

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