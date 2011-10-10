🥉 Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2019

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.
На прошлом чемпионате мира у российских гимнасток не было индивидуальных медалей.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Штутгарт, Германия
Женщины
Индивидуальное многоборье
1. Симоне Байлс (США) – 58,999
2. Тань Цзясинь (Китай) – 56,899
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 56,399
4. Элизабет Блэк (Канада) – 56,232
5. Нина Дерваэль (Бельгия) – 56,033
6. Элизабет Зайц (Германия) – 55,999
22. Лилия Ахаимова (Россия) – 51,465