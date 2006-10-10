Иранские болельщицы посетили матч мужской сборной впервые после Исламской революции

Сборная Ирана разгромно победила команду Камбоджи (14:0) в рамках квалификации чемпионата мира-2022.
Встречу мужской национальной команды смогли посетить иранские болельщицы.
Напомним, женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.
Ранее сообщалось, что выделенная им квота в 3500 билетов на этот матч была распродана меньше чем за час.
تشویق بی وقفه زمان برای فتح سکوی جدید.— سارا ریاضی (@RiaziSara) October 10, 2019
به دلیل پر شدن ظرفیت سکوهای زنان، سکوی بعدی باز شد. سپر انسانی بانوان نیروی انتظامی هم در نوع خودش بی نظیره#با_من_به_ورزشگاه_بیا#ورزشگاه_آزادی pic.twitter.com/SUZIL2A8KZ