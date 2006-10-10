Иранские болельщицы посетили матч мужской сборной впервые после Исламской революции

разгромно победила команду Камбоджи (14:0) в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

Встречу мужской национальной команды смогли посетить иранские болельщицы.

Напомним, женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

Ранее сообщалось, что выделенная им квота в 3500 билетов на этот матч была распродана меньше чем за час.