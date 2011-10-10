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Путин поддержал идею фонда для финансирования клубов: «Такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым»

Теги премьер-лига Россия РФС Владимир Путин Александр Дюков Футбол

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением разработать методологию участия бизнеса в поддержке профессиональных клубов. 

В частности, создать единый фонд, который пополнялся бы средствами спонсорской поддержки и расходовался бы с участием РФС и федераций других видов спорта. 

«Это значит, что все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут направлять деньги в фонд, а оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. 

Я думаю, что такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят», – сказал Путин.

Президент РФ уточнил у главы РФС Александра Дюкова, насколько реализуема идея с фондом.

Дюков отметил, что РФС рассмотрит возможность организации такого фонда.

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