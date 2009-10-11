Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро. Он уступает только израильтянину Захави

Форвард сборной России Артем Дзюба сделал дубль в матче отборочного раунда Евро-2020 со сборной Шотландии (4:0)

На счету 31-летнего нападающего 8 забитых мячей в 7 играх квалификации Евро-2020.

По этому показателю россиянин занимает второе место, уступая только полузащитнику сборной Израиля Эрану Захави (10 голов).

Подробнее со списком лучших бомбардиров квалификации Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

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