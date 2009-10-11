Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро. Он уступает только израильтянину Захави

Форвард сборной России Артем Дзюба сделал дубль в матче отборочного раунда Евро-2020 со сборной Шотландии (4:0)
На счету 31-летнего нападающего 8 забитых мячей в 7 играх квалификации Евро-2020.
По этому показателю россиянин занимает второе место, уступая только полузащитнику сборной Израиля Эрану Захави (10 голов).
Подробнее со списком лучших бомбардиров квалификации Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
Празднование Дзюбы – фейерверк! Устроил шоу у трибун, пожал руку каждому на скамейке и крепчайше обнял Черчесова
Действия Баринова при ударе Оздоева – искусство. Закрывал обзор киперу, изящно уклонился от мяча