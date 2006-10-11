Дзюба сказал, что хочет сыграть с Камбоджей, и сравнил себя с героем «Храброго сердца» Уоллесом

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).

«Тяжелый первый тайм. Немного не получалось в атаке. Можем и умеем играть низом, но в первой половине не все удавалось.

Главное в матче с шотландцами – не проиграть им в борьбе. И потом брать за счет индивидуальных качеств. Считаю, что в этом аспекте мы их превосходим.

Такие матчи вскрывают голы и хорошо, что мы забили с углового. В легкий нокдаун они попали, и мы пошли их добавить. Почувствовали запах крови. Тренер и говорил, что так надо играть.

С каким соперником хочу теперь сыграть? С Камбоджей. Думаю, вы понимаете почему.

Приятно забить шотландцам. Когда я двоих продавил, то стал орать, что я Тор. Люблю фильм «Храброе сердце» (примечание Sports.ru: главный герой фильма – национальный герой Шотландии Уильям Уоллес в исполнении актера Мела Гибсона).

Так что Артем Уоллес… Нет, храброе сердце Уильям Уоллес показал всем свою полную силу», – сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, партнер Дзюбы по атаке «Зенита», сегодня сделал хет-трик в матче с командой Камбоджи, игра завершилась со счетом 14:0.

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