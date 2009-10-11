«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

«Спартак» рассчитывает получить ответ от в пятницу, сообщает «Спорт-Экспресс».

34-летний тренер еще не дал окончательный ответ руководству красно-белых на предложение возглавить команду. Ожидалось, что тренер сообщит свое решение в четверг, но процесс несколько затянулся.

Теперь в рассчитывают получить согласие от Тедеско в пятницу. Задержка связана с урегулированием последних деталей контракта.

8 октября немец вернулся в Германию из Москвы. В России Тедеско провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с его инфраструктурой.

Тренер не заключил соглашение со «Спартаком», поэтому все еще может отказаться от работы в Москве.

Сообщалось, что срок контракта Тедеско со «Спартаком» может составить 2 года и 9 месяцев, зарплата – 1,5 миллиона евро за сезон. В случае достижения определенных результатов немец может получить до 2 миллионов.

Ранее Тедеско работал с с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.