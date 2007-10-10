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«Чемпионат»: Величкин уволен из «Магнитки»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Величкин покинул пост вице-президента магнитогорского «Металлурга».

Решение уволить функционера было принято после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ).

В 16 матчах текущего сезона КХЛ магнитогорцы одержали четыре победы. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной конференции.

По ходу чемпионата «Магнитка» сменила тренера – после трех игр в отставку был отправлен Йозеф Яндач. Его заменил Илья Воробьев.

63-летний Величкин работал с магнитогорским клубом с 1991 года.

«Магнитка» застряла на дне. Там плохо и с управлением, и с игроками

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