«Чемпионат»: Величкин уволен из «Магнитки»

Геннадий Величкин покинул пост вице-президента магнитогорского «Металлурга».
Решение уволить функционера было принято после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ).
В 16 матчах текущего сезона КХЛ магнитогорцы одержали четыре победы. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной конференции.
По ходу чемпионата «Магнитка» сменила тренера – после трех игр в отставку был отправлен Йозеф Яндач. Его заменил Илья Воробьев.
63-летний Величкин работал с магнитогорским клубом с 1991 года.
«Магнитка» застряла на дне. Там плохо и с управлением, и с игроками