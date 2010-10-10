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Евролига. 15+8 от Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию», «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Фенербахче» и другие матчи

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Сегодня проходят четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20.

Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл мюнхенскую «Баварию». На счету Уилла Клайберна 15 очков и 8 подборов.

Евролига

Регулярный чемпионат

2-й тур

ЦСКА Россия  –  Бавария Германия 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18)
Дата проведения
10 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Фойгтманн (10 + 12 подборов), Хайнс (8), Джеймс (7), Хиллиард (6), Курбанов (6) – старт; Клайберн (15 + 8 подборов), Боломбой (10), Воронцевич (7), Бэйкер (5), Стрелниекс (3), Хэкетт (2).
Бавария
Монро (17 + 10 подборов), Джедович (12), Бартель (10), Ло (9), Лучич (6) – старт; Копонен (7), Ципзер (4), Нельсон (2), Лессор (1), Флаккадори (0), Радошевич (0).

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Фенербахче Турция 68:56 (15:16, 20:14, 16:13, 17:13)
Дата проведения
10 октября, 20.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда мтс
Браун (13 + 6 передач), Гист (11 + 8 подборов), Д. Браун (7 + 8 подборов), Бэрон (3), Лазич (3) – старт; Перпероглу (11), М.Файе (8 + 7 подборов), Давидовац (5), Оджо (5), Добрич (2), Чович (0), Дженкинс (0).
Фенербахче
Де Коло (19), Слукас (6), Веселы (6), Калинич (3), Уильямс (0) – старт; Диксон (13), Махмутоглу (6), Дювериоглу (2), Штимац (1), Датоме (0).

Виллербанн Франция  –  Панатинаикос Греция 26:24 (2 четверть)
Дата проведения
10 октября, 21.45, «Астробаль»
Онлайн матча
Виллербанн
Джекири (7), Жан-Шарль (4), Дьо (2), Каюди (2), Тэйлор (0).

Реал Испания  –  Маккаби FOX Израиль 13:13 (1 четверть)
Дата проведения
10 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Альба Германия – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Милан Италия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Зенит Россия – 0-1, Фенербахче Турция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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