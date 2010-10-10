Евролига. 15+8 от Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию», «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20.

Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл мюнхенскую «Баварию». На счету Уилла Клайберна 15 очков и 8 подборов.

Евролига

Регулярный чемпионат

2-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Альба Германия – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Милан Италия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Зенит Россия – 0-1, Фенербахче Турция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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