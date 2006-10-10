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Малком перенес операцию на бедре и не сыграет до зимней паузы

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Малком Футбол

Полузащитнику «Зенита» Малкому сделали операцию.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.

Процедура прошла успешно. Сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», – говорится в заявлении «Зенита».

Ранее стало известно, что у Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Как сообщает «Спорт день за днем», изначально травма считалась не очень серьезной, поэтому в клубе надеялись обойтись без операции. Но поскольку положительной динамики не наблюдалось, было принято решение провести операцию.

Примерный срок возвращения Малкома к тренировкам составляет около двух месяцев.

В августе хавбек перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Он сыграл в двух матчах, в 5-м туре РПЛ в игре против «Динамо» (2:0) получил травму.

Агент футболиста Луис Гарсия выложил фото Малкома из больницы в Финляндии, пожелав скорейшего выздоровления.

Малкома назвали в честь борца за права темнокожих в США. Мама была против и до сих пор называет его Филипе

Малком – самый дорогой игрок РПЛ после Халка. В топ-15 – девять трансферов «Зенита»

 
 
 
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Публикация от Luis Fenando Menezes Garcia (@luisfernandomenezesgarcia)

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