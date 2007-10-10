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Илья Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот ######## цирк»

Теги бизнес телевидение светская хроника Газпром Политика Матч ТВ Тина Канделаки деньги ОМОН Илья Варламов Футбол

Блогер Илья Варламов раскритиковал позицию генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу исков МВД к оппозиции, а также высказал недовольство телеканалом.

«Тут Тина Канделаки выразила мнение, что иски МВД к оппозиции на 18 миллионов рублей за работу полицейских на акции протеста – это нормально.

Ведь нам мало того, что мы из своего кармана оплачиваем работу тех, кто избивает на улицах мирных граждан, а потом сажает их! Нужно еще и премии им обеспечить за счет оппозиции, которая существует на пожертвования тех же мирных граждан.

Напомню, что Тина Канделаки – генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» управляется ООО «Национальный спортивный телеканал», который принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», который принадлежит «Газпромбанку», который принадлежит «Газпрому» (в том числе через «Газфонд»), который более чем на 50% принадлежит государству.

Более того, «Матч ТВ» регулярно получает от государства субсидии и другие ништяки. В 2017 году он разделил с пятью другими каналами «первого цифрового мультиплекса» 9,3 млрд рублей, в 2018-м – 8,9 млрд рублей, в 2019-м – 7,1 млрд рублей, в 2020-м – 7,4 млрд рублей, затем 7,3 млрд рублей в год.

Да только на трансляцию Универсиады в Красноярске Медведев выписал «Матч ТВ» почти миллиард!

Так вот, если Тина недоумевает, почему это бюджетные деньги должны тратиться на сверхурочные для несчастных силовиков, у меня встречный вопрос.

Почему я должен оплачивать из своего кармана работу практически государственного, но топорно маскируемого под частный телеканала «Матч ТВ», если я его не смотрю и не собираюсь?

Кстати, у нас шестая часть бюджета (более 3 трлн рублей) засекречена. Во всяких НИИ сидят люди, которые разрабатывают новые средства разгона митингов, а в свободное время – подводных такс.

Так что у государства деньги есть. Их хватит не только на ######## [чертов] цирк, который вы называете спортивным телеканалом, но и на стимуляцию полицейских и росгвардейцев, чтобы те не уставали ###### [бить] людей дубинками», – написал Варламов на своем сайте.

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