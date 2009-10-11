Овечкин сделал дубль, Кузнецов набрал очки во 2-м матче подряд после дисквалификации

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче чемпионата с «Нэшвиллом» (5:6), дважды реализовав большинство.

В обоих случаях россиянин забил своим любимым способом – броском в касание из левого круга вбрасывания.

Овечкин прервал 3-матчевую безголевую серию. Всего в 5 играх сезона на его счету 4 (3+1) очка.

Форвард «Кэпиталс» отметился сегодня голевым пасом Овечкину.

Кузнецов набрал очки (1+1) во второй игре подряд после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.

«Вашингтон» проиграл 3-й матч подряд