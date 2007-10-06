«Интер» – «Ювентус» – 1:1. Онлайн-трансляция

В центральном матче 7-го тура чемпионата Италии «Интер» принимает «Ювентус».
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Бернардески, Дибала, Роналду.
- Предупреждение:
- Алекс Сандро (13).
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