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«Интер» – «Ювентус» – 1:1. Онлайн-трансляция

Теги Интер Ювентус серия А Италия Ла Лига Пауло Дибала Лаутаро Мартинес Футбол

В центральном матче 7-го тура чемпионата Италии «Интер» принимает «Ювентус».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этого матча.

Интер – Ювентус 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 4 Дибала, 1:1 – 18, пенальти Мартинес.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Бернардески, Дибала, Роналду.
Предупреждение:
Алекс Сандро (13).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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