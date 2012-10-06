Полузащитник Денис Глушаков сходил в баню с защитником московского Романом Шишкиным и сыном бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова Михаилом, выступающим за «Химки».

«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники.

Подумываю открыть сеть «Глушаковские бани». Вход для жен обязательно сделаю бесплатным! 😂» – написал Глушаков.

Футболист использовал хэштеги #позетив, #юмор, #непарься и другие.