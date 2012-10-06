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Денис Глушаков: «Подумываю открыть сеть «Глушаковские бани». Вход для жен сделаю бесплатным»

Теги Роман Шишкин Химки премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Торпедо Ахмат Денис Глушаков соцсети Михаил Тихонов Дарья Глушакова ахахаха Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сходил в баню с защитником московского «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова Михаилом, выступающим за «Химки».

«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. 

Подумываю открыть сеть «Глушаковские бани». Вход для жен обязательно сделаю бесплатным! 😂» – написал Глушаков.

Футболист использовал хэштеги #позетив, #юмор, #непарься и другие.

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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