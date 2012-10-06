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Месси забил первый гол в сезоне, закрутив мяч в девятку со штрафного

Теги Барселона Севилья Лионель Месси Ла Лига Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура Ла Лиги (4:0).

Месси забил на 78-й минуте игры прямым ударом со штрафного, закрутив мяч в девятку. Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.

Ранее он отметился голевой передачей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1), а до этого – в игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:1). 

Месси из-за травм пропустил ряд матчей. Это была его пятая встреча в сезоне.

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