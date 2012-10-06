Месси забил первый гол в сезоне, закрутив мяч в девятку со штрафного

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура Ла Лиги (4:0).
Месси забил на 78-й минуте игры прямым ударом со штрафного, закрутив мяч в девятку. Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.
Ранее он отметился голевой передачей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1), а до этого – в игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:1).
Месси из-за травм пропустил ряд матчей. Это была его пятая встреча в сезоне.
Лео расчехлил пушку 💥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 6, 2019
Месси положил со штрафного свой 1-й гол в сезоне, а в целом «Барса» разнесла «Севилью» 4:0 🙌#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/dKbIoLROYJ