Месси забил первый гол в сезоне, закрутив мяч в девятку со штрафного

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура (4:0).

Месси забил на 78-й минуте игры прямым ударом со штрафного, закрутив мяч в девятку. Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.

Ранее он отметился голевой передачей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1), а до этого – в игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:1).

Месси из-за травм пропустил ряд матчей. Это была его пятая встреча в сезоне.