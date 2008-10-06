🏉 Кубок мира-2019 по регби. Новая Зеландия играет с Намибией, Тонга против Франции

6 октября в Японии пройдут два матча Кубка мира-2019 по регби. Новая Зеландия встретится с Намибией, Тонга против Франции.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа B

Новая Зеландия – Намибия – 7.45





Положение в группе: ЮАР – 10 очков (3 игры), Италия – 10 (3), Новая Зеландия – 9 (2), Намибия – 0 (2), Канада – 0 (2)

Группа C

Франция – Тонга – 10.45





Положение в группе: Англия – 15 (3), Франция – 9 (2), Аргентина – 6 (3), Тонга – 0 (2), США – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

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