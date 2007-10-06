Сергей Деревянченко: «Я чувствую, что побил Головкина. Весь мир это видел»

Топовый средневес Сергей Деревянченко заявил, что считает себя победителем в поединке против нового чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.
«Я чувствую, что выиграл бой. Фанаты на Madison Square Garden видели это. И весь мир это увидел.
Нечто действительно странное случилось сегодня ночью. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Нам нужен реванш», – сказал Деревянченко.
Бой Головкин – Деревянченко состоялся сегодня в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Судьи подарили Головкину победу над Деревянченко. Перед этим GGG год жаловался на них