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«Ман Сити» отстал от «Ливерпуля» на 8 очков, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2)

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.

После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля», занимающего первое место в АПЛ, на 8 очков. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 80 Траоре, 0:2 – 90 Траоре.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 46), Отаменди, Фернандиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Гюндоган, Марез (Бернарду Силва, 60), Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Рубен Винагре (Кастро, 74), Коуди, Боли, Моутинью, Саисс (Беннетт, 13), Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).
Предупреждения:
Родри Эрнандес (50), Жоау Канселу (50), Эдерсон (62), Гюндоган (71), Фернандиньо (76), Рубен Невеш (84), Моутинью (86).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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