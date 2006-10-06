«Ман Сити» отстал от «Ливерпуля» на 8 очков, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2)

«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.
После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля», занимающего первое место в АПЛ, на 8 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 46), Отаменди, Фернандиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Гюндоган, Марез (Бернарду Силва, 60), Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
-
Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Рубен Винагре (Кастро, 74), Коуди, Боли, Моутинью, Саисс (Беннетт, 13), Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).
- Предупреждения:
- Родри Эрнандес (50), Жоау Канселу (50), Эдерсон (62), Гюндоган (71), Фернандиньо (76), Рубен Невеш (84), Моутинью (86).
Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!