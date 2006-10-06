«Ростов» вышел на первое место в РПЛ, победив ЦСКА в Москве (3:1)

ЦСКА уступил «Ростову» (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России.
Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и возглавила таблицу Премьер-лиги.
Армейцы, лидировавшие перед этим туром, набрав 25 очков, идут на четвертом месте.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов».
- Дата проведения
- 6 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Шарлия, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.
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Ростов –
Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Чистяков, Козлов, Попов, Байрамян (Логашов, 77), Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов.