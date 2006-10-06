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«Ростов» вышел на первое место в РПЛ, победив ЦСКА в Москве (3:1)

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и возглавила таблицу Премьер-лиги.

Армейцы, лидировавшие перед этим туром, набрав 25 очков, идут на четвертом месте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов».

ЦСКА – Ростов 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
6 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Байрамян, 0:2 – 44 Байрамян, 0:3 – 61 Шомуродов, 1:3 – 90, пенальти Влашич.
ЦСКААкинфеев, Шарлия, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.
РостовБабурин, Хаджикадунич, Чернов, Чистяков, Козлов, Попов, Байрамян (Логашов, 77), Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов.
Предупреждения:
Глебов (12), Фернандес (30), Саплинов (86).

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