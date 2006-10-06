«Ростов» вышел на первое место в РПЛ, победив ЦСКА в Москве (3:1)

уступил «Ростову» (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и возглавила таблицу Премьер-лиги.

Армейцы, лидировавшие перед этим туром, набрав 25 очков, идут на четвертом месте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча – «Ростов».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ