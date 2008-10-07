Агент Митьков: «Изменения в базу московской лаборатории вносили в январе 2019-го, когда туда не пускали экспертов WADA»

Спортивный агент Андрей Митьков рассказал об изменениях, внесенных в базу данных московской антидопинговой лаборатории, которые обнаружили эксперты .

«В 2013-м и 2015-м правила нарушались, пробы подменялись, что-то там манипулировали. Потом лабораторию закрыли, опечатали и никого не подпускали.

У меня, в отличие от Юрия Гануса, нет обязательств молчать, и мне удалось одним глазом посмотреть письмо. Так вот изменения вносились в январе этого года.

Я запомнил дату – 6 января. В тот самый момент, когда мы не пускали в лабораторию приехавших в Москву офицеров , ссылаясь на то, что у них несертифицированное оборудование.

В этот момент там сидели какие-то чуваки и что-то там стирали, удаляли. И эту работу они сделали плохо, потому что невозможно все удалить.

Сейчас ни МОК, ни международное спортивное движение за Россию не выписываются. Потому что когда обманули один раз в 2014-м, когда обманули во второй раз, и когда мы понесли наказание и нас мордой по грязи повозили, мы в 2019-м вместо того, чтобы идти и сдаться, отдать базу, пройти очищение – мы продолжили врать глобально.

Не одну какую-то фамилию зачистить, там реально речь идет о сотнях, тысячах изменениях. И это катастрофа», – сказал Митьков в эфире программы «Фетисов» на ТК «Звезда».

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

В России подменяли пробы еще к Играм-2008: разные ДНК у одного человека, 7 дисквалификаций, схема так и не раскрыта