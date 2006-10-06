«МЮ» не побеждает в пяти матчах во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1).
Единственный гол забил 21-летний хавбек «сорок» Шон Лонгстафф, которым клуб из Манчестера интересовался летом.
«МЮ» набрал лишь одно очко в трех последних играх Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице, имея в активе 9 очков.
Серия команды Оле-Гуннара Сульшера без побед во всех турнирах достигла пяти матчей – два поражения и три ничьих. В в конце прошлого сезона у «Манчестер Юнайтед» была серия из шести матчей без побед.
«Ньюкасл» победил в чемпионате Англии впервые с 25 августа и поднялся на 16-е место, набрав 8 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 72 Лонгстафф.
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Ньюкасл –
Дубравка, Кларк, Шер, Виллемс, Ласселс, Лонгстафф, Лонгстафф, Альмирон (Крафт, 90), Сен-Максимен (Атсу, 83), Йедлин, Жоэлинтон (Кэрролл, 56).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Туанзебе, Диогу Далот (Рохо, 60), Янг (Чонг, 86), Магуайр, Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Мактомини, Рэшфорд.
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