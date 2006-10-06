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«МЮ» не побеждает в пяти матчах во всех турнирах

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ньюкасл премьер-лига Англия Шон Лонгстафф Футбол

«Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1).

Единственный гол забил 21-летний хавбек «сорок» Шон Лонгстафф, которым клуб из Манчестера интересовался летом.

«МЮ» набрал лишь одно очко в трех последних играх Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице, имея в активе 9 очков.

Серия команды Оле-Гуннара Сульшера без побед во всех турнирах достигла пяти матчей – два поражения и три ничьих. В в конце прошлого сезона у «Манчестер Юнайтед» была серия из шести матчей без побед.

«Ньюкасл» победил в чемпионате Англии впервые с 25 августа и поднялся на 16-е место, набрав 8 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 72 Лонгстафф.
НьюкаслДубравка, Кларк, Шер, Виллемс, Ласселс, Лонгстафф, Лонгстафф, Альмирон (Крафт, 90), Сен-Максимен (Атсу, 83), Йедлин, Жоэлинтон (Кэрролл, 56).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Туанзебе, Диогу Далот (Рохо, 60), Янг (Чонг, 86), Магуайр, Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Мактомини, Рэшфорд.
Предупреждения:
Фред (3), Йедлин (15), Мактомини (30), Шер (47), Альмирон (65), Рохо (78).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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