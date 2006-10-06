«МЮ» не побеждает в пяти матчах во всех турнирах

в матче 8-го тура АПЛ в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1).

Единственный гол забил 21-летний хавбек «сорок» , которым клуб из Манчестера интересовался летом.

«МЮ» набрал лишь одно очко в трех последних играх Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице, имея в активе 9 очков.

Серия команды без побед во всех турнирах достигла пяти матчей – два поражения и три ничьих. В в конце прошлого сезона у «Манчестер Юнайтед» была серия из шести матчей без побед.

«Ньюкасл» победил в чемпионате Англии впервые с 25 августа и поднялся на 16-е место, набрав 8 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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