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Кубок мира по волейболу. Россия обыграла Египет, Польша разгромила Италию и другие матчи

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6 октября мужская сборная России по волейболу победила команду Египта на Кубке мира в Японии.

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Нагано

Россия – Египет – 3-1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21)


Россия: Подлесных (17), Круглов (15), Филиппов (14), Яковлев (13), Воронков (8), Гранкин (3), Сурмачевский (3).

Иран – Бразилия – 8.00

Канада – Австралия – 11.00

Фукуока

Италия – Польша – 0-3 (18:25, 18:25, 22:25)

США – Тунис – 9.00

Аргентина – Япония – 13.20

Турнирное положение: Бразилия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Польша – 4-1 (12), США – 3-1 (10), Россия – 3-2 (9), Египет – 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Аргентина – 2-2 (6), Иран – 2-2 (6), Италия – 2-3 (5), Канада – 1-3 (3), Австралия – 1-3 (2), Тунис – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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