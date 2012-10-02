«Локо» уступил «Атлетико», провал «Реала», унижение «Тоттенхэма», Тедеско возглавит «Спартак» и другие новости утра

1. «Локомотив» дома уступил «Атлетико» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов и опустился на 3-е место в группе. Но Семин не унывает, хотя Жемалетдинов получил травму и вряд ли поедет в сборную.

Сегодня в ЛЧ суперматч: «Барселона» – «Интер». Миланцы обретают мощь при Конте: шесть побед в шести турах серии А. Но «Барса» – это вам не «Сампдория» или «Лечче», к тому же есть шанс, что в матче сыграет Месси. Так кто победит в битве грандов? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на любой исход без риска для себя!

2. «Реал» набрал 1 очко в двух матчах Лиги чемпионов и замыкает группу A, героически отыгравшись со счета 0:2 в домашней игре с «Брюгге» (2:2). Куртуа из-за головокружения и проблем с желудком заменили в перерыве. Играл он неважно.

«Бавария» уничтожила «Тоттенхэм» (7:2) – это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках. Зажигал Гнабри, сделавший за тайм первый покер в карьере.

«Ювентус» дома разгромил «Байер» (3:0), Роналду забил 127-й гол в Лиге чемпионов и вышел на первое место по победам в турнире (102). «Ман Сити» выиграл у загребского «Динамо» (2:0), одержав пять побед подряд с общим счетом 19:1. «ПСЖ» победил «Галатасарай» (1:0) благодаря первому голу Икарди за парижан.

3. ЦСКА разнес «Спартак» (9:3), выиграв 7-й матч, Капризов сделал хет-трик. «Автомобилист» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Локомотив» (4:1), и другие результаты дня в КХЛ.

5. «Спартак» выбрал тренера. Руководство одобрило Тедеско. Ему предложен контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро.

6. Россия победила Иран на Кубке мира по волейболу, США уступили Аргентине, Япония была сильнее Италии.

7. На чемпионате мира-2019 по легкой атлетике Кендрикс выиграл золото в прыжках с шестом, Лайлс – первый на 200-метровке. США лидируют в медальном зачете, Россия – 5-я с двумя золотыми наградами.

8. Влашич, Крыховяк, Дзюба, Магнуссон и Беляев – номинанты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ. Гончаренко, Семин, Евсеев, Точилин и Федотов претендуют на приз тренеру месяца.

9. Барти, Осака, Квитова вышли в 1/8 финала турнира в Пекине, Касаткина обыграла Соболенко, Павлюченкова, Стивенс выбыли. Маррей обыграл Берреттини, Тим, Циципас, Фоньини вышли во 2-й круг, Баутиста-Агут снялся.

10. Серебряные призеры Игр-2018 Забияко и Энберт пропустят серию Гран-при. Партнер приостановил карьеру по рекомендации врачей.

11. Гендиректор ЦСКА Бабаев вошел в 1000 лучших российских менеджеров по версии «Коммерсанта». Больше представителей спорта там нет.

12. Каррера – основной кандидат на пост тренера «Крыльев Советов». Руководство самарцев, правда, пока публично за Божовича.

13. Суд отказался досрочно выпустить из колонии Александра Протасовицкого. Тот самый друг Кокорина и Мамаева продолжает сидеть.

14. Кокляев попросил за бой с Емельяненко 80 тысяч долларов, Александр – в два раза больше.

15. В первом полуфинале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс».

Цитаты дня:

Ласицкене про Гэтлина и Коулмена на пьедестале: «Мы говорим про борьбу с допингом и награждаем их»

Александр Егоров: «Момент с Оздоевым – это пенальти, но это самый сложный эпизод за все туры»

Директор по коммуникациям РФС о словах Смолова про «Зенит»: «Мы понимаем, что он погорячился»

Владимир Федотов: «Единственная задача «Оренбурга» на второй круг – обыграть «Зенит»

Дани Алвес: «Гвардиола – гений. Его «Барса» была лучшей командой в истории футбола»