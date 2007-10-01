Кубок мира по волейболу. Россия играет с Ираном, США уступили Аргентине и другие матчи

1 октября в Японии стартует мужской Кубок мира по волейболу. Сборная России встретится с командой Ирана.

Кубок мира по волейболу

Япония

Мужчины

Первый тур

Нагано

Россия – Иран – 2-1 (25:21, 25:18, 24:26 идет третий сет)





Австралия – Египет – 1-3 (22:25, 25:21, 23:25, 21:25)





Бразилия – Канада – 12.00





Фукуока

США – Аргентина – 2-3 (21:25, 20:25, 25:19, 25:21, 12:15)





Польша – Тунис – 9.00





Япония – Италия – 13.20





Турнирное положение: Египет – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (2), США – 0-1 (1), Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Польша – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Тунис – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Австралия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.