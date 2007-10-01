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Кубок мира по волейболу. Россия играет с Ираном, США уступили Аргентине и другие матчи

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1 октября в Японии стартует мужской Кубок мира по волейболу. Сборная России встретится с командой Ирана. 

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Первый тур 

Нагано

Россия – Иран – 2-1 (25:21, 25:18, 24:26 идет третий сет)

Австралия – Египет – 1-3 (22:25, 25:21, 23:25, 21:25)

Бразилия – Канада – 12.00

Фукуока

США – Аргентина – 2-3 (21:25, 20:25, 25:19, 25:21, 12:15)

Польша – Тунис – 9.00

Япония – Италия – 13.20

Турнирное положение: Египет – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (2), США – 0-1 (1), Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Польша – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0),  Бразилия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Тунис – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Австралия – 0-1 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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