Серебряные призеры Игр-2018 Забияко и Энберт пропустят серию Гран-при. Партнер приостановил карьеру по рекомендации врачей

Российская пара Наталья Забияко – Александр Энберт пропустит серию по фигурному катанию сезона-2019/20.

«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», – говорится на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Спортсмены должны были выступить на первом этапе серии, который состоится в США с 18 по 20 октября, а также на этапе Гран-при во Франции 1-3 ноября.

Забияко и Энберт – серебряные призеры командного турнира Олимпиады-2018, на их счету также бронзовые награды чемпионата мира-2019, чемпионата Европы-2018 и командного ЧМ-2019. В прошлом сезоне россияне выиграли два этапа Гран-при и заняли 4-е место в финале серии.

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