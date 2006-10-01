Дани Алвес: «Гвардиола – гений. Его «Барса» была лучшей командой в истории футбола»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о главном тренере Пепе Гвардиоле.

«Гвардиола – это гений, которого футбол подарил нам в качестве тренера и в качестве человека. Пеп извлекал максимальную выгоду из каждого игрока, неважно, играл он много или нет. Это создавало единение наряду с большим уважением между членами команды.

Это ставит его в совершенно особенное положение в моей жизни. Думаю, что он инакомыслящий гений, методичный гений, гений-перфекционист, что делает его уникальным. Куда бы он ни пошел, Гвардиола может выиграть больше или меньше, однако игрок, который с ним работает, никогда не будет прежним. Каждый день – это восхождение, обучение, как в классе. Ты учишься чему-то большему.

Что касается «Барселоны» под руководством Пепа, эта команда не была близка к совершенству. Она была совершенством. Я был частью лучшей команды в истории футбола. То, как они играли, то, как они дополняли друг друга... Так что для меня это всегда простой ответ. Я был там восемь лет, завоевал 23 титула вместе со своими товарищами по команде. Думаю, это было что-то историческое.

Я маленький мечтатель, но это время в моей карьере по-прежнему самое особенное, потому что это был невероятный опыт», – сказал Алвес.

36-летний бразилец играл под руководством Гвардиолы в период с 2008 по 2012 год.