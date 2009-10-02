Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30

«Ривер Плейт» принимает «Бока Хуниорс» в первом полуфинале Кубка Либертадорес на стадионе «Монументаль».
На Sports.ru можно посмотреть матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в прямом эфире. Начало – в 03:30 по московскому времени.
Ответная игра состоится на «Бомбонере» в ночь на 23 октября.
Во втором полуфинале встретятся два бразильских клуба – «Гремио» и «Фламенго».
Кубок Либертадорес
1/2 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 2 октября, 03.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
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Ривер Плейт –
Армани, Каско, Монтиель, Пинола, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес, де ла Крус, Суарес, Борре.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.