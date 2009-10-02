Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30

«Ривер Плейт» принимает в первом полуфинале Кубка Либертадорес на стадионе «Монументаль».

На Sports.ru можно посмотреть матч – «Бока Хуниорс» в прямом эфире. Начало – в 03:30 по московскому времени.

Ответная игра состоится на «Бомбонере» в ночь на 23 октября.

Во втором полуфинале встретятся два бразильских клуба – «Гремио» и «Фламенго».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

Календарь Кубка Либертадорес