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Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30

Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт результаты Кубок Либертадорес Футбол

«Ривер Плейт» принимает «Бока Хуниорс» в первом полуфинале Кубка Либертадорес на стадионе «Монументаль».

На Sports.ru можно посмотреть матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в прямом эфире. Начало – в 03:30 по московскому времени.

Ответная игра состоится на «Бомбонере» в ночь на 23 октября.

Во втором полуфинале встретятся два бразильских клуба – «Гремио» и «Фламенго».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Первый матч

Ривер Плейт Аргентина – Бока Хуниорс Аргентина
Дата проведения
2 октября, 03.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика
Ривер ПлейтАрмани, Каско, Монтиель, Пинола, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес, де ла Крус, Суарес, Борре.
Бока ХуниорсАндрада, Искьердос, Вейгандт, Мас, Лопес, Капальдо, Марконе, Мак Аллистер, Рейносо, Абила, Сольдано.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

Календарь Кубка Либертадорес

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