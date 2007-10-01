Владимир Федотов: «Единственная задача «Оренбурга» на второй круг – обыграть «Зенит»

Главный тренер Владимир Федотов высказался о целях команды на вторую половину сезона.

– Как реагируете на разговоры о том, что «Оренбург и «Сочи» словно фарм-клубы для ?

– Такие разговоры слышны после каждой нашей встречи. Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру. Про судейство даже не стоит говорить. Карасев сам признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону.

Но у нас был очень хороший содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, была приличная игра вратаря, не попадали в пустые ворота. Раз есть какая-то такая связь, этот вопрос будет муссироваться, это будет обсуждаться. Теперь единственная задача «Оренбурга» во втором круге – обыграть «Зенит».

Как это представляют себе? Мы приходим и говорим ребятам: «Сегодня проигрываем «Зениту»?» Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится в одну секунду. Как мы должны ребятам говорить: «Сегодня выходим и проиграем»? Что за бред? – сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России».