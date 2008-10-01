Шалимов вместо Рахимова в «Ахмате», состав сборной на Кипр и Шотландию, «МЮ» – 10-й в АПЛ, золото Ласицкене на ЧМ и другие новости утра

1. Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» подал в отставку во время флэш-интервью, клуб ее принял. Рулить грозненским клубом теперь будет Игорь Шалимов.

2. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Кипра и Шотландии. В частности, вызваны Жемалетдинов, Чистяков, Комличенко и Петров.

3. В заключительном матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выдали не самые зрелищные 1:1. «Арсенал» в результате ворвался на привычное 4-е место, «МЮ» идет 10-м. Для «Юнайтед» 9 очков в 7 турах – худший результат за 30 лет.

Сегодня «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико». Мадридцы после мощного старта в Ла Лиге просели (1 победа в 4 последних турах), москвичи выиграли 4 из 5 последних матчей. Последняя встреча с «Атлетико» в еврокубках обернулась для команды Семина знаменательными 1:8, возможно, пришло время реванша. Но даже если вы не верите в «Локо», зарядить на матч можно без всякого риска: держите 1000 рублей на ставку бесплатно!

4. КХЛ. «Авангард» победил «Магнитку», «Динамо» Рига уступило СКА, «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик». «Магнитка» проиграла 10 из 12 матчей на старте сезона, 8 поражений в 9 играх – при Воробьеве.

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов – первый хоккеист, сыгравший 1200 матчей в чемпионатах России.

5. 🥇 Прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала третье золото чемпионатов мира подряд, а официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций назвал ее национальность в текстовом онлайне.

6. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн хочет пригласить в клуб экс-тренера «Шальке» Доменико Тедеско. Есть информация, что второй кандидат – из Голландии.

7. Болельщик получил год колонии-поселения за драку с сотрудником ОМОНа на «Газпром Арене».

8. Коннор Макдэвид, Никита Кучеров и Сидни Кросби – лучшие игроки НХЛ по версии NHL Network, Овечкин – 6-й.

9. Защитнику «Реала» Серхио Рамосу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей Ла Лиги за оскорбление судьи. Он может пропустить игру с «Барсой»

10. Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром.

11. 🏉 Кубок мира-2019 по регби. Шотландия разгромила Самоа.

12. РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами.

13. Итальянского тренера уволили за оскорбление шведской эко-активистки Греты Тунберг. Он назвал ее шлюхой.

14. «Ванкувер» выставил российского форварда Николая Голдобина на драфт отказов.

15. «Ювентус» вновь подал апелляцию на чемпионство «Интера» в сезоне-2005/06.

16. Дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала его жена.

Цитаты дня.

Траньков после твита о Смолове: «Столько приятных сообщений. Может, в Канаде остаться?».

Вейналдум о сборной года ФИФА: «Роналду и Месси всегда будут там, даже если проведут не лучший сезон. Систему нужно менять».

Спортивный агент Андрей Митьков: «РУСАДА лишат статуса соответствия, Россия не примет участие в двух ближайших Олимпиадах».

Симеоне – резервному арбитру после инцидента с Рамосом: «У тебя маленькие яйца».

Глава РУСАДА: «Необходимо уволить тех, кто загнал российский спорт в тупик и дискредитировал его в глазах всего мира».

Василий Уткин о лидерстве ЦСКА: «Это ненадолго. У команды нет ресурса».